Más de 390 ciclistas y hasta un participante de 72 años: el Desafío MTB copó el Bicentenario

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El Parque Bicentenario vivió este domingo una nueva edición del Desafío MTB, la competencia organizada a beneficio del Hospital Público Materno Infantil que reunió a más de 390 inscriptos y ciclistas de distintas edades. Durante la mañana comenzaron a entregarse los primeros premios de las categorías de mayor distancia.

“Esto está que explota”, resumió el presidente de la Fundación del Hospital Materno Infantil, Ezequiel Mainoli, en Qué Domingo por Aries. Destacó no solo la cantidad de corredores, sino también el acompañamiento de familias y visitantes. Entre los participantes sorprendió el caso de un hombre que este domingo cumplió 72 años y completó su recorrido.

La sexta edición combina deporte y solidaridad con una campaña de prevención del cáncer de mama. Durante la jornada también se venden gorras rosas a $12.000, cuya recaudación se suma a los fondos de la Fundación. “Uno, sin haber participado en la carrera, participa de alguna u otra manera”, explicó Mainoli.

El dinero obtenido a través de las distintas actividades permite financiar equipamiento y obras para el Materno Infantil. Mainoli adelantó que uno de los próximos proyectos estará orientado al sector de atención de mujeres embarazadas y su sala de espera.

La Fundación también trabaja en otras propuestas solidarias durante el año, como el Bingo del Hospital y la Carrera de las Luces.