El triunfo de Bolsonaro en Brasil empuja a la baja el riesgo país y rebotan en los activos argentinos

El pulso de los mercados financieros argentinos ha encontrado un inesperado y potente catalizador al otro lado de la frontera. Tras el contundente triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil —un resultado que lo encamina a definir la jefatura de Estado frente a Lula da Silva en el balotaje del próximo 25 de octubre—, las principales variables económicas locales reaccionaron con un marcado signo positivo.

En la primera rueda de la semana, el clima de optimismo regional se tradujo en un alivio inmediato para los activos criollos, destacándose una caída abrupta del riesgo país y un rebote generalizado en las acciones y bonos soberanos, en un contexto de absoluta tranquilidad cambiaria.

El indicador elaborado por el banco JP Morgan, que mide el diferencial de tasa entre los títulos soberanos nacionales y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, experimentó un retroceso de 41 puntos básicos —un 6,3% de caída— para ubicarse en las 614 unidades, perforando los niveles de cautela que habían dominado las últimas ruedas.

Esta contracción vino de la mano de una recuperación en la cotización de los títulos públicos, con especial protagonismo de los bonos Globales, mientras que el frente accionario se vistió completamente de verde. Las empresas del sector financiero y energético lideraron las subas en la plaza doméstica con saltos superiores al 5%, un comportamiento que encontró su correlato exacto en las bolsas de Nueva York, donde los ADRs argentinos acompañaron la tendencia alcista con subas estelares, encabezadas por el gigante tecnológico y comercial Mercado Libre, que trepó un 9% impulsado por el peso estratégico de su negocio en el mercado brasileño, todo ello mientras el dólar oficial se mantuvo inalterable en la plaza mayorista y minorista.

(Con información de La Nación)