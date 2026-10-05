Ocho de cada diez argentinos sienten que los ingresos pierden ante la inflación

El termómetro económico de la calle opera bajo una lógica propia que parece ignorar los festejos de los despachos oficiales. Mientras los informes macroeconómicos celebran un ritmo de aumento de precios más moderado y sitúan a la inflación en el fondo de las preocupaciones cotidianas, una abrumadora mayoría de la sociedad experimenta una realidad diametralmente opuesta: el 81,8% de los argentinos percibe que su salario no le gana a la suba generalizada, un pesimismo que se consolida mes a mes y refleja el peso de un costo de vida acumulado que la desaceleración mensual no logra compensar.

La distancia entre el dato estadístico y la experiencia del bolsillo se traduce en una profunda desconfianza hacia los indicadores públicos, donde más de dos tercios de la población asegura que los números difundidos por el Indec no se condicen con lo que gastan diariamente en el almacén o al pagar las cuentas.

Este desfasaje alimenta un humor social marcado por el claroscuro y la fragmentación socioeconómica. Las mediciones de firmas como Zentrix y estudios sectoriales como el de Equilibra exponen que, mientras la macroeconomía muestra signos de estabilización, el ingreso real disponible sigue retrocediendo y arrastra caídas interanuales significativas en los salarios privados formales y las jubilaciones.

El impacto, sin embargo, golpea con extrema crudeza a las bases de la pirámide: entre los sectores de menores recursos, el dinero se evapora antes de llegar a la quincena o al día veinte, obligando a una subsistencia al límite, mientras que la capacidad de ahorro continúa acaparada por una minoría de altos ingresos. Con un pesimismo generalizado que cruza las evaluaciones sobre el futuro del país y sitúa a los ingresos y la incertidumbre económica en el epicentro de la angustia ciudadana, la gran pregunta que flota en el aire es cuánto tiempo más podrá sostenerse la brecha entre el alivio de las planillas de Excel y la asfixia de la economía doméstica.

(Con información de Infobae)