Borrar la app no borra la deuda: qué pasa si no pagás un crédito de una billetera

Eliminar una billetera virtual del celular no hace desaparecer un préstamo pendiente. Así lo advirtió Santiago Konstantinovsky, cofundador de Agencia Kairos, en Vale Todo por Aries, al analizar el crecimiento del endeudamiento familiar y la facilidad para acceder a créditos desde aplicaciones.

“No es que la deuda desaparezca ni mucho menos”, remarcó el economista. Explicó que las billeteras reportan información al sistema financiero y que una mora puede dejar antecedentes que luego compliquen la aprobación de otro préstamo, incluso cuando ese crédito sea necesario para un proyecto más importante.

El problema se potencia por la velocidad con la que se obtiene el dinero. Konstantinovsky señaló que estos créditos rondan, en promedio, los $500 mil por operación, suelen tener plazos cortos y pueden generar cuotas pesadas respecto de un ingreso medio.

“Con un clic en dos minutos tenés un dinero disponible”, describió, y advirtió que esa facilidad puede llevar a aceptar condiciones sin evaluar si realmente será posible afrontar el pago.

Para reducir el riesgo, recomendó no mirar únicamente la tasa de interés, sino comparar el costo financiero total, revisar cuánto representará la cuota sobre los ingresos y definir de antemano cómo se cancelará la deuda. También vinculó parte del problema con la falta de educación financiera, especialmente cuando el acceso rápido al crédito reemplaza cualquier instancia previa de análisis.