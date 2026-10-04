La Ex Palúdica se llena de alfajores: hoy eligen al mejor de Salta

Este domingo 4 de octubre, 16 emprendimientos salteños competirán en el 1° Concurso del Alfajor Salteño, una propuesta que buscará elegir a la mejor elaboración de la ciudad. La jornada se desarrollará de 16 a 21 en el Paseo Ex Palúdica, en General Güemes 175.

Los participantes serán Hidalgo, El Virrey Alfajores, Alfajorcete, Delicias del Valle, Puerta del Sol, Zol Alfajores, Pistis Salta, Intiya, Mushi, Changiuito, Alfajor Cara Dura, Gauchito Salteño, Dulcinea, Musho, Alfacore y Dulces Cómplices.

Cada propuesta será evaluada por un jurado integrado por referentes de la gastronomía y el turismo, que tendrá en cuenta sabor, textura, originalidad, presentación y uso de ingredientes locales.

El certamen es organizado junto a UTHGRA y la Cámara Hotelera Gastronómica de Salta, además de otros actores del sector. La entrada será libre y gratuita.