Golpe a los activos argentinos: subió el riesgo país y las acciones cayeron hasta 12%

Los mercados argentinos terminaron la semana bajo presión. El riesgo país saltó 6,1% hasta los 646 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en dólares perdieron alrededor de 2% y las acciones argentinas negociadas en Wall Street registraron bajas que llegaron casi al 12%.

El impacto se produjo en un escenario internacional adverso, con un fuerte aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Infobae señaló que ese movimiento golpeó a los activos emergentes, aunque en el caso argentino se sumaron factores económicos y políticos propios. El S&P Merval cayó 4,4% en pesos y 4,6% medido en dólares, hasta su menor nivel en casi un año.

Entre las empresas argentinas que más retrocedieron en Nueva York estuvieron Cresud (-11,6%), IRSA (-9,1%), Telecom (-9%), Banco Supervielle (-8%) y YPF (-5,8%). Analistas del mercado advirtieron además que los activos locales tuvieron un desempeño más débil que otros emergentes durante la corrección global.

El movimiento financiero contrastó con una semana de mayor tranquilidad cambiaria. El dólar oficial cerró a $1.540 en el Banco Nación, mientras que el Banco Central compró USD 369 millones y las reservas brutas terminaron en USD 48.653 millones.