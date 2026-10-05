Sismos y volcanes en Salta: especialistas debaten riesgos, prevención y construcciones seguras

El riesgo sísmico y volcánico en Salta y el NOA será eje de una jornada técnica que se realizará este jueves 8 de octubre en el Salón Auditorium de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. La actividad abordará desde la peligrosidad volcánica hasta la seguridad de las construcciones y la preparación de la ciudad frente a terremotos y erupciones.

La agenda comenzará a las 9 con una exposición sobre peligrosidad y riesgo volcánico en el NOA, a cargo de la geóloga Mercedes Cirer, y continuará con el doctor Fernando Hongn, quien analizará la amenaza sísmica regional con énfasis en la provincia. Luego, la ingeniera Lía Orosco presentará un diagnóstico sobre la microzonificación sísmica de la ciudad de Salta.

Durante la tarde, el ingeniero José Luis García, del COPAIPA, expondrá sobre normativa y desafíos para lograr construcciones más seguras, mientras que representantes de Defensa Civil de Salta abordarán prevención, educación y respuesta ante terremotos y erupciones volcánicas.

El cierre tendrá además una mirada internacional: el doctor Antonio Colombi, del Servicio de Riesgo Volcánico del Departamento de Protección Civil de Italia, compartirá experiencias de gestión de emergencias sísmicas y volcánicas a partir de casos reales. Su exposición está prevista entre las 16:30 y las 17:30.