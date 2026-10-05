Agrotécnica Fueguina: el contrato vence mañana y se espera una prórroga

El contrato entre la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina para la prestación del servicio de higiene urbana vence este martes 6 de octubre, seis años después de su entrada en vigencia. A menos de 24 horas del vencimiento, todavía no se conoció públicamente el instrumento que formalizaría su continuidad.

En diálogo con N&N por Aries, el director de Carta Urbana, Gerardo Reback, analizó la situación del servicio y cuestionó el desempeño de la empresa durante estos años. También señaló que buena parte de las tareas vinculadas con el mantenimiento y la limpieza de distintos sectores de la ciudad terminan siendo asumidas directamente por el municipio.

El contrato comenzó el 6 de octubre de 2020 y contempla una eventual prórroga por otros cuatro años. Según reconstruyó Carta Urbana, desde entonces registró 22 adecuaciones de precios. La última actualización informada elevó el costo mensual de unos $3.811 millones a $4.204 millones, tras una redeterminación del 10,32%.

La prestación no se limita a la recolección domiciliaria: incluye también el retiro de residuos de microbasurales, recolección selectiva, disposición final, tratamiento de lixiviados, limpieza de calzadas, desobstrucción de imbornales, mantenimiento de áreas turísticas y espacios verdes, limpieza de canales y corte de césped.

Para Reback, el balance acumulado del vínculo con Agrotécnica deja “un conjunto de decepciones”, aunque el interrogante inmediato pasa ahora por las condiciones bajo las cuales continuará el servicio: si se mantendrán las prestaciones actuales, si habrá modificaciones y cuál será el costo de una eventual extensión contractual.