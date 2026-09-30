Volcanes en Salta: científicos buscan actualizar el mapa de peligrosidad en la Puna

Salta se convirtió esta semana en sede de la primera Reunión Argentina de Vulcanología y Geotermia, un encuentro que reúne a científicos, académicos y especialistas para discutir, entre otros temas, el riesgo volcánico en la Puna y la necesidad de actualizar el conocimiento sobre los sistemas activos de la región.

En Pelo y Barba por Aries, Rubén Eduardo Filipovich, investigador asistente del CONICET, explicó que uno de los objetivos centrales es integrar los estudios desarrollados en los últimos años para “redibujar un mapa de la peligrosidad” y evaluar con mayor precisión el riesgo potencial o real asociado a los volcanes del norte argentino.

La reunión se desarrolla del 28 de septiembre al 2 de octubre en Salta y tiene entre sus ejes principales la vulcanología, la gestión del riesgo volcánico y la geotermia. Según detalló Filipovich, participan especialistas de distintas regiones del país con enfoques que van desde el análisis de depósitos volcánicos hasta el modelado y la gestión del riesgo.

Aunque en la ciudad de Salta los volcanes no forman parte del paisaje cotidiano, el investigador remarcó que la Puna concentra buena parte de los estudios. Durante el encuentro están previstas salidas de campo para discutir los fenómenos directamente en terreno y avanzar hacia conclusiones que puedan ser utilizadas por organismos públicos y de prevención.

Uno de los sistemas que sigue bajo especial observación es el Lastarria, al que Filipovich definió como uno de los volcanes más conocidos y sobre el que continúan concentrándose estudios. Al mismo tiempo, advirtió que el avance de la tecnología y de las investigaciones está permitiendo poner otros sistemas volcánicos bajo la lupa.

También mencionó al Láscar, ubicado en Chile pero con incidencia regional, como uno de los volcanes que forman parte de los mapas de riesgo elaborados por organismos especializados.

Filipovich señaló que incluso conceptos como “volcán activo” o “inactivo” están siendo revisados permanentemente a medida que aparecen nuevas herramientas y evidencias científicas.

El objetivo del encuentro, agregó, no es que las conclusiones queden solamente en ámbitos académicos. La intención es producir documentos que puedan ser transferidos a la sociedad y utilizados por organismos vinculados a la prevención y la gestión del riesgo, entre ellos Defensa Civil.