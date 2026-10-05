Empleo en la Puna: proveedores mineros piden más capacitación y mano de obra calificada

La falta de trabajadores con capacitación específica volvió a aparecer como uno de los desafíos de la minería salteña. La Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna, que nuclea a 70 empresas, planteó la necesidad de acelerar programas de formación y certificación de oficios para responder a las demandas de los proyectos en actividad.

El planteo fue realizado durante una reunión ampliada de la Comisión de Minería del Senado, donde representantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) presentaron una propuesta académica orientada a formar mano de obra local y ampliar las posibilidades de inserción laboral en el sector.

La oferta contempla tecnicaturas universitarias de tres años, trayectos cortos de formación profesional, licenciaturas vinculadas a ciencia de datos y tecnología, además de especialidades de ingeniería relacionadas con actividades industriales. La UTN también señaló su capacidad para intervenir en proyectos de eficiencia energética, sistemas y gestión de recursos naturales.

Desde el sector proveedor remarcaron que la capacitación resulta clave para que los puestos generados por la minería puedan ser cubiertos por trabajadores de la provincia. El Senado continuará evaluando alternativas junto a universidades y empresas para ampliar la formación técnica disponible en Salta.