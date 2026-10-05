“No es una bandera más”: la emotiva despedida que salteños preparan para Messi

Una bandera de 20 metros por 9 comenzó a llenarse este lunes de firmas, agradecimientos y mensajes para Lionel Messi en pleno centro de Salta. La iniciativa nació de dos hinchas que no consiguieron entradas para el partido de este martes y buscaron otra forma de estar presentes.

La bandera fue desplegada en la plazoleta IV Siglos, donde desde temprano se acercaron salteños, turistas y familias enteras. La intención es que el enorme paño viaje a Buenos Aires y, si es posible, llegue hasta las manos del capitán argentino.

“No es un pedazo de tela, no es una bandera más”, explicó Carla, una de las impulsoras, en diálogo con Aries. Contó que la idea surgió apenas días atrás y que conseguir la tela, coser semejante superficie y obtener los permisos obligó a trabajar contrarreloj. “Cada firma está cargada de emoción y de buena energía para Leo”, resumió.

Entre los mensajes aparecen agradecimientos de abuelos en nombre de sus nietos, frases de jóvenes que lo consideran “el mejor de la historia” y hasta dedicatorias de turistas llegados desde Tarija, Bolivia, Buenos Aires y Córdoba. “Gracias Messi por todo lo que nos diste”, escribió una de las personas que se acercó durante la mañana.

La bandera permanecerá disponible para ser firmada hasta las 14 de este lunes, ya que después deberá ser preparada para su traslado a Buenos Aires. Sus organizadores también buscan quién pueda llevarla hasta el estadio.