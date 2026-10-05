Del blanco al frutal: quiénes ganaron el concurso del alfajor salteño

El primer Concurso del Alfajor Salteño dejó ganadores y un dato que marcó la jornada: los 17 emprendimientos participantes agotaron todos los productos que llevaron al Paseo Ex Palúdica.

El máximo reconocimiento fue para Alfajores Hidalgo, elegido como Mejor Alfajor Salteño. En las categorías específicas, Alfajores Puerta del Sol se quedó con el premio al mejor alfajor blanco, Intiya Alfajores ganó entre los negros y El Gauchito Salteño fue distinguido por su propuesta frutal.

La categoría Alfajor Revelación fue para Musho Alfajores, que presentó una combinación de queso de cabra y dulce de higo. La competencia reunió propuestas de distintos emprendimientos locales y estuvo acompañada por vecinos y visitantes durante la tarde.

Además del concurso, el encuentro funcionó como vidriera comercial para los productores: todos lograron vender la totalidad de los alfajores disponibles durante la jornada, según informó la Municipalidad.