Peligrosa maniobra en Deán Funes: motos esquivan el vallado y circulan por la vereda

La situación sobre calle Deán Funes volvió a cambiar durante el mediodía de este lunes. Aunque el sector continúa delimitado con conos, vallas y malla de seguridad, en distintos registros se observa la circulación de motocicletas y al menos un automóvil dentro del tramo afectado.

Durante la mañana, Aries había informado que la calzada seguía cerrada mientras se completaba la última etapa de la reparación del hundimiento registrado entre España y Caseros. La obra se encontraba prácticamente terminada, pero todavía no había sido habilitada oficialmente al tránsito.

Las imágenes tomadas horas después muestran motos desplazándose por Deán Funes desafiando al sector vallado, pese a que parte de la señalización permanece instalada.

La intervención comenzó la semana pasada luego del hundimiento del pavimento en el Corredor de la Fe, inconveniente atribuido inicialmente a una rotura de la red cloacal. Hasta que se retire la señalización y exista una habilitación formal, se recomienda circular con precaución por la zona.