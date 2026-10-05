Corte de luz en Tres Cerritos por obras de EDESA

La empresa realiza este lunes tareas de renovación de las redes de media y baja tensión. Los trabajos comenzaron a las 8 y alcanzan a distintos sectores del norte de la ciudad.
 
Salta05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EDESA

EDESA ejecuta este lunes 5 de octubre trabajos sobre la red eléctrica en la zona norte de Salta Capital, con una duración prevista de cuatro horas.

Las tareas comenzaron a las 8 de la mañana y se concentran en Tres Cerritos y sectores aledaños, comprendidos entre avenida De los Molles, Ingeniero Bernardino Biella, Los Jazmines, Los Abetos y Los Parrales.

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De acuerdo con la información publicada por la distribuidora en su apartado “Obras en tu barrio”, la intervención tiene como objetivo la renovación de la red de media y baja tensión y figura actualmente en ejecución. 

De cumplirse el plazo previsto, los trabajos deberían finalizar alrededor del mediodía. La empresa recomienda consultar sus canales oficiales ante eventuales modificaciones en el cronograma.

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