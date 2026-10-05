El aeropuerto de Salta opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad este lunes 5 de octubre, sin inconvenientes informados en sus operaciones nacionales e internacionales.

El parte difundido por Defensa Civil de Salta señala que los servicios se encuentran operativos y que las partidas y los arribos previstos se desarrollan sin demoras ni cancelaciones.

La situación coincide con la información disponible esta mañana en Aeropuertos Argentina, donde los vuelos programados para Salta aparecen hasta el momento en verde y sin alteraciones en sus horarios.

A los pasajeros se les recomienda, de todos modos, verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de trasladarse a la terminal y presentarse con dos horas de anticipación para servicios nacionales y tres para internacionales.