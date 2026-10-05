Paso de Sico sigue cerrado y Jama reabrió: cómo están los cruces fronterizos este lunes

El Paso de Sico continúa cerrado temporalmente este lunes 5 de octubre debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana. El informe señala viento fuerte y bajas temperaturas, con una mínima de -2°C y una máxima prevista de 9°C. La reapertura quedó sujeta a una nueva evaluación y, por el momento, no está permitido el tránsito vehicular ni de cargas.

En tanto, Paso Socompa permanece habilitado exclusivamente para tránsito ferroviario. No se permite la circulación de vehículos y se advierte por ráfagas importantes: el reporte marca vientos de 68 km/h y temperaturas que oscilan entre los -2°C y los 11°C.

La novedad respecto de las últimas horas es Paso de Jama, en Jujuy, que se encuentra nuevamente habilitado para todo tipo de vehículos, con horario de circulación de 9 a 19:15. También allí se registran vientos de hasta 68 km/h y temperaturas bajo cero, por lo que se recomienda viajar con abrigo y llevar cadenas para nieve.

Hacia Bolivia, permanecen habilitados Salvador Mazza y Los Toldos durante las 24 horas, al igual que el Puente Internacional de Aguas Blancas. El servicio de chalanas de Aguas Blancas también figura habilitado en el parte difundido este lunes. Por su parte, el cruce Misión La Paz–Pozo Hondo, hacia Paraguay, funciona entre las 7 y las 20.

Las autoridades recomiendan verificar nuevamente el estado de cada paso antes de viajar, especialmente hacia la zona cordillerana, donde el viento y las bajas temperaturas pueden modificar las condiciones de circulación en pocas horas.