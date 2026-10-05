Precaución en las rutas de Salta: persisten el barro, los baches y los desmoronamientos

Las condiciones climáticas de las últimas horas dejaron agua, barro y sectores deteriorados en distintas rutas de Salta, por lo que se recomienda circular a baja velocidad y consultar el estado de los caminos antes de iniciar un viaje.

Uno de los puntos complicados es la Ruta Nacional 68, donde en el paraje San Vicente se registra agua y lodo sobre la calzada, con visibilidad reducida. También sobre la Ruta Nacional 9, camino hacia La Candelaria, el tramo comprendido entre los kilómetros 78 y 92 presenta barro y acumulaciones de agua.

En la red provincial, la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar, tiene un desmoronamiento sobre banquina y calzada, con riesgo de caída de rocas y tierra. A esto se suman inconvenientes en la Ruta Provincial 44: en el kilómetro 5 está habilitado un solo carril, mientras que en el kilómetro 22 el tránsito es reducido por deterioro del pavimento.

Además, se informaron baches y animales sobre las rutas 34 y 81 en el norte, trabajos y sectores deteriorados sobre la RN9 y la RN34 en Metán y Anta, y precaución en la RN51 hacia la Puna, donde hay maquinaria trabajando y sectores con baches.

La Subsecretaría de Defensa Civil recomendó evitar circular durante lluvias intensas, mantener distancia y reducir la velocidad.