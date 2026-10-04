Villa Asunción: este lunes habrá descacharrado para prevenir el dengue

Este lunes 5 de octubre se realizará un nuevo operativo de descacharrado en Villa Asunción, con el objetivo de eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Las tareas se concentrarán de 8 a 12 en el cuadrante comprendido por avenida Las Costas, avenida San Martín, Canal Juan XXIII y calle Carlos Gardel. Los vecinos deberán retirar de patios y viviendas los elementos en desuso que puedan juntar agua y colocarlos en la vereda para su recolección.

El operativo contará con la participación de organismos municipales, provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército.

Con el aumento de las temperaturas, las autoridades recomendaron revisar patios y jardines, vaciar recipientes y mantener los espacios libres de objetos que acumulen agua.