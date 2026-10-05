La pileta del natatorio Perón cierra desde este lunes por obras de mantenimiento

Desde este lunes 5 de octubre, la pileta del Natatorio Municipal Juan Domingo Perón permanecerá cerrada al público por el inicio de obras de mantenimiento e infraestructura.

Los trabajos estarán concentrados en el sector del natatorio y apuntan a intervenir las instalaciones para mejorar las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del espacio. Mientras duren las tareas, no habrá actividades en el agua.

El cierre no alcanzará a todo el complejo. El gimnasio continuará funcionando con normalidad, por lo que se mantendrán las actividades de entrenamiento y reacondicionamiento físico en los horarios habituales.

Por el momento, la información oficial no precisa una fecha para la reapertura de la pileta, por lo que la suspensión se mantendrá mientras se desarrollen las intervenciones previstas.