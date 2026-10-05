Sube la matrícula de los contadores y también los honorarios de referencia

El Consejo Profesional actualizó desde octubre el Derecho de Ejercicio Profesional. También fijó en $18.500 el módulo utilizado como referencia para los honorarios mínimos.
 
Salta05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta deberán pagar desde octubre una cuota mensual de $21.500 en concepto de Derecho de Ejercicio Profesional. 

El monto está compuesto por una Unidad Matrícula de $19.580 y una Unidad de Servicios Solidarios de $1.920. Esta última podrá variar de acuerdo con las modificaciones que registren el seguro colectivo y el fondo solidario que la integran. 

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En paralelo, el Consejo fijó en $18.500 el valor del módulo para calcular honorarios mínimos, una actualización que entró en vigencia el 1 de octubre.

La resolución establece que ese valor será revisado trimestralmente de acuerdo con la evolución del IPC del INDEC, con el objetivo de mantener actualizados los honorarios profesionales frente a la inflación.

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