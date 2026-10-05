Veinticuatro abogados compiten por dos cargos de juez en Orán y Tartagal

El Consejo de la Magistratura de Salta avanzó con dos concursos judiciales en el norte provincial: uno para cubrir un cargo de juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Orán y otro para una vocalía del Tribunal de Juicio de Tartagal.

Para el cargo en Orán fueron admitidos 10 postulantes. Una undécima aspirante, Julieta de los Ángeles Giannotti Diacono, fue declarada no admisible porque no cumplió con el procedimiento exigido para certificar la documentación presentada.

Entre quienes continúan en carrera aparecen Sonia Aparicio González, María Cecilia Barba, Ana Carolina Díaz López, Virginia Diez Gómez Longarte, Andrea Magadán, Norma Ochova, Silvia Ruiz, Andrés Sarain, Angélica Toro y Mirta Velázquez.

En Tartagal, en tanto, el Consejo admitió a 14 candidatos para ocupar el cargo de juez del Tribunal de Juicio, Sala II, Vocal Nº1. Todos superaron la instancia de admisibilidad y continuarán dentro del proceso de selección