Lunes inestable en Salta: se esperan lluvias aisladas durante toda la jornada

Salta comienza la semana con tiempo inestable y posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana, la tarde y la noche. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 5 de octubre se espera una mínima de 14°C y una máxima de 22°C.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 10% y 40% durante toda la jornada. Por la mañana se prevén vientos leves del sudoeste, mientras que durante la tarde y la noche soplarán desde el este a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El martes continuará el ascenso térmico, con 15°C de mínima y 23°C de máxima, mientras que el miércoles aparece como el día más cálido de la semana, con 26°C. Desde el jueves comenzará un descenso: se esperan 21°C, y el viernes la máxima caerá hasta 18°C.

Para el fin de semana, el organismo anticipa mañanas más frescas, con mínimas de 10°C tanto sábado como domingo, y máximas que alcanzarían los 22°C.