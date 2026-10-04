Rutas complicadas en Salta: agua, barro, desmoronamientos y paso reducido en cuatro tramos

Cuatro corredores de Salta presentan complicaciones para circular este domingo 4 de octubre. La situación más reciente informada por Defensa Civil incluye agua y lodo sobre calzada, desmoronamientos y sectores habilitados únicamente en media calzada.

En la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, hay presencia de agua y lodo sobre la calzada, con visibilidad reducida. En la Ruta Nacional 9, hacia La Candelaria, se registran acumulaciones de agua y barro en varios tramos, por lo que se recomienda reducir la velocidad y mantener distancia.

También se pide especial atención en la Ruta Provincial 33, en el paraje El Nogalar, donde hubo deslizamiento de material sobre banquina y calzada y persiste el riesgo de caída de rocas. En tanto, la Ruta Provincial 44, a la altura del kilómetro 22, tiene el paso habilitado solo por media calzada y en un único carril.

El panorama general incluye además baches, animales sueltos, obras y banquinas irregulares en distintos corredores nacionales y provinciales.

Defensa Civil recomendó evitar circular si no es imprescindible, respetar la señalización y disminuir la velocidad, especialmente en zonas de montaña.