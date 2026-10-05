Deán Funes continúa cortada: la obra está casi lista pero aún no habilitan el tránsito

La obra sobre el Corredor de la Fe ya muestra el pavimento reparado, pero el sector continúa vallado y el tránsito permanece restringido entre Belgrano y Alvarado. Piden evitar la zona en horas pico.
 
Salta05/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CORREDOR DE LA FE HUNDIMIENTO

Continúan los cortes de tránsito sobre calle Deán Funes, en pleno centro salteño, por los trabajos realizados luego del hundimiento del pavimento detectado la semana pasada. Aunque a simple vista la reparación aparece prácticamente terminada, el sector permanece vallado mientras se completa la última etapa de secado.

El corte afecta la circulación sobre Deán Funes desde Belgrano hacia el sur y se mantiene la imposibilidad de avanzar normalmente por el tramo comprendido entre España, Caseros y Alvarado. Sobre España el tránsito permanece habilitado, pero no se puede girar hacia Deán Funes.

roturaa caño corredor de la feHundimiento en Deán Funes: reparan un sector del Corredor de la Fe

La intervención comenzó luego de que cediera parte de la calzada entre España y Caseros, en un sector del Corredor de la Fe. El problema había sido vinculado a una rotura en la red cloacal y la obra original todavía se encuentra dentro del período de garantía. 

CORREDOR DE LA FE HUNDIMIENTO (1)

Según se informó en Pelo y Barba por Aries, los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos, aunque las restricciones continuarán hasta que pueda habilitarse nuevamente la calzada. Mientras tanto, recomiendan evitar el sector especialmente durante las horas de mayor circulación.

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