Salud mental adolescente: capacitarán a docentes para detectar señales de alerta

La jornada será el 16 de octubre en el Dino Saluzzi, otorgará puntaje docente y brindará herramientas para actuar ante situaciones de riesgo en las escuelas.
 
Educación04/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Docentes y miembros de instituciones educativas podrán participar de una capacitación sobre salud mental en adolescentes, con eje en la detección temprana de problemáticas y el acompañamiento dentro del ámbito escolar. La actividad se realizará el viernes 16 de octubre, de 9 a 12, en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. 

Durante el encuentro se trabajará sobre factores de riesgo, señales de alerta y pautas de actuación o derivación oportuna, además de herramientas para abordar estas situaciones desde una mirada preventiva, empática y con enfoque de derechos. 

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La capacitación otorgará puntaje docente y está dirigida tanto a educadores como a integrantes de instituciones vinculadas con adolescentes. La sede será avenida Independencia 910

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan por WhatsApp al 387 2222975.

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