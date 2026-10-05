Comunidades del norte: ponen el foco en las dificultades estructurales





Alejandro Deane, fundador de la Fundación Siwok y, referente con casi cinco décadas de trabajo junto a comunidades wichís del norte salteño, advirtió que la situación social en los corredores de los ríos Pilcomayo y Bermejo continúa siendo crítica y aseguró que las respuestas oficiales siguen concentradas en atender las consecuencias sin resolver los problemas estructurales.

“Si vos me decís cómo está la gente, no está mal, está profundamente mal”, afirmó al referirse a los departamentos San Martín y Rivadavia, ambos alcanzados por la emergencia sociosanitaria. Para Deane, gran parte de las políticas aplicadas funcionan como “poner baldes debajo de las goteras”, porque permiten atravesar una urgencia pero no modifican las condiciones que la generan.

Uno de los puntos centrales de su diagnóstico es la calidad educativa. Señaló que muchos adolescentes llegan a etapas avanzadas de escolarización sin conocimientos básicos sobre nutrición, anatomía o cuidado de la salud, pese a que esos contenidos forman parte de la currícula. “Todo tiene que ver con la educación, con la calidad educativa. Ahí está el huevo de la serpiente”, expresó.

Deane sostuvo además que la enseñanza debe contemplar las particularidades culturales y lingüísticas de las comunidades. “Es otra gente, con otro idioma, con otra cosmovisión”, explicó, y remarcó la necesidad de garantizar una verdadera educación bilingüe. “Los maestros bilingües no tienen que estar para buscar leña, tienen que estar para enseñar”, planteó.

También cuestionó el carácter cortoplacista de las políticas públicas. Según sostuvo, los gobiernos tienden a privilegiar respuestas inmediatas que pueden mostrar resultados rápidos, mientras dejan de lado procesos que requieren años, como mejorar la educación, formar profesionales o desarrollar capacidades productivas en las propias comunidades.

Como ejemplo de una política de largo plazo, mencionó experiencias internacionales que establecen indicadores concretos para reducir las brechas entre comunidades indígenas y el resto de la población en materia de salud, educación, nutrición y rendimiento escolar. Para Deane, esa planificación debería mantenerse independientemente de quién gobierne. “Ahí es verdadera política de Estado”, señaló.

El acceso al agua continúa siendo otra de las necesidades básicas. Deane contó que actualmente trabajan sobre el pozo número 121 y relacionó directamente la disponibilidad de agua con la posibilidad de producir alimentos y mejorar la nutrición. Sin embargo, advirtió que, aun encontrándose en uno de los mejores momentos del año para sembrar, las comunidades tienen dificultades para conseguir elementos básicos como cintas de riego.

“Todos tendrían que estar produciendo alimento ahora, sembrando sus chacras”, sostuvo. En cambio, cuestionó que el sistema continúe concentrado en la llegada de camiones con bolsones de comida, una solución que atiende la urgencia pero mantiene intacta la dependencia. “Volvés a las goteras del techo, a poner los baldes, y no fuiste a la causa”, resumió.

Al ser consultado sobre el impacto que podrían tener futuras inundaciones en la región, Deane recordó una frase que escuchó entre integrantes de las comunidades: “Yo quiero que sea más la inundación, no menos, porque así se acuerdan de nosotros”. El testimonio, dijo, refleja hasta qué punto algunas poblaciones sienten que solo adquieren visibilidad cuando ocurre una emergencia de gran magnitud.

El referente insistió finalmente en la necesidad de escuchar a quienes llevan años trabajando en territorio y cuestionó que se desaproveche esa experiencia. “Tienen que escuchar”, reclamó, antes de volver a advertir sobre las falencias educativas que observa entre los niños de la región.

“Hay mucho por mostrar. La Salta escondida, no la turística, la escondida”, concluyó Deane, y planteó que el desafío ya no pasa simplemente por describir la emergencia sino por estudiar y sostener políticas capaces de modificarla.