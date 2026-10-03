Malvinas: Halliburton confirmó que no participará del proyecto petrolero Sea Lion

Halliburton confirmó que ni la empresa ni sus subsidiarias trabajarán en Sea Lion y que tampoco participarán en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus alrededores.

La definición llegó después de que autoridades argentinas plantearan a la compañía cuestiones vinculadas con la aplicación penal y civil de la legislación vigente, proyectos normativos todavía pendientes y las reglas de certificación necesarias para contratar. La Casa Rosada presentó la decisión como resultado de las gestiones de Cancillería y la Secretaría de Legal y Técnica.

BAE Negocios puso el foco en el giro de la compañía tras las advertencias argentinas. Halliburton ya había anticipado en septiembre que no participaría de proyectos en Malvinas, pero ahora la casa matriz ratificó formalmente que la exclusión también comprende a sus filiales.