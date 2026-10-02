García Cuerva dijo que León XIV encontrará una Argentina “herida” y atravesada por la descalificación

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, trazó un duro diagnóstico sobre la situación del país de cara a la próxima visita del papa León XIV y aseguró que el Pontífice se encontrará con “una Argentina herida”, atravesada por divisiones y por una creciente lógica de descalificación.

“El Papa se va a encontrar con una Argentina herida y donde la descalificación está a la orden del día”, sostuvo el referente de la Iglesia, al referirse al escenario social y político que acompañará la llegada de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

García Cuerva remarcó además que existen sectores que atraviesan situaciones difíciles y planteó que el viaje papal deberá servir para volver a poner el foco en quienes más sufren. “Hay hermanos que la pasan mal”, expresó, en línea con pronunciamientos recientes de la Iglesia sobre la situación de jubilados, personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Sin embargo, también buscó rescatar una mirada positiva sobre la sociedad argentina. “También hay un pueblo que no baja los brazos”, afirmó, al destacar la capacidad de acompañamiento y solidaridad frente a las dificultades económicas y sociales.

El arzobispo viene advirtiendo además sobre el riesgo de que la visita de León XIV quede atrapada en la disputa política. En septiembre sostuvo que sería un “gravísimo error” colocar al Papa de un lado u otro de la grieta y pidió evitar una lectura partidaria de sus mensajes durante su paso por el país.

Desde la Iglesia anticiparon que la visita tendrá un fuerte contenido pastoral, con encuentros vinculados al trabajo, los jóvenes, las comunidades religiosas, las personas privadas de su libertad y sectores vulnerables. El objetivo, según explicaron, será transmitir un mensaje de unidad y acompañamiento en un contexto atravesado por tensiones políticas y sociales.