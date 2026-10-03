Progresar Trabajo: desempleados de hasta 35 años pueden inscribirse hasta el 27 de noviembre

La inscripción a Progresar Trabajo 2026 continuará abierta hasta el 27 de noviembre. Pueden postularse jóvenes de entre 18 y 24 años y el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no tengan empleo formal registrado.

La beca está dirigida a quienes realizan cursos o trayectos de formación profesional reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Antes de solicitar el beneficio, el interesado debe estar inscripto en una capacitación habilitada.

BAE Negocios puso el foco en la extensión del plazo para quienes están fuera del mercado laboral formal. El beneficio es de $35.000 mensuales y contempla una retención del 20% sujeta al cumplimiento de las condiciones académicas.

El trámite es gratuito y se realiza por internet a través de la plataforma Progresar, con una cuenta de Mi Argentina. La evaluación socioeconómica se realiza con los datos registrados en ANSES.