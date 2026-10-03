Progresar Trabajo: desempleados de hasta 35 años pueden inscribirse hasta el 27 de noviembre

La línea destinada a formación profesional paga $35.000 mensuales y exige estar previamente anotado en un curso reconocido por el INET.
 
Argentina03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La inscripción a Progresar Trabajo 2026 continuará abierta hasta el 27 de noviembre. Pueden postularse jóvenes de entre 18 y 24 años y el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no tengan empleo formal registrado.

La beca está dirigida a quienes realizan cursos o trayectos de formación profesional reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Antes de solicitar el beneficio, el interesado debe estar inscripto en una capacitación habilitada. 

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BAE Negocios puso el foco en la extensión del plazo para quienes están fuera del mercado laboral formal. El beneficio es de $35.000 mensuales y contempla una retención del 20% sujeta al cumplimiento de las condiciones académicas. 

El trámite es gratuito y se realiza por internet a través de la plataforma Progresar, con una cuenta de Mi Argentina. La evaluación socioeconómica se realiza con los datos registrados en ANSES.

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