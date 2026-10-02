Sin respuesta por merenderos y focalizados: referentes de Tartagal viajaron hasta Salta

Alejandra Giménez, referente de la comunidad 20 de Junio, y Jorgelina Sánchez, de La Esperanza, ambas de Tartagal, llegaron hace dos días a la ciudad de Salta para reclamar asistencia para sus comunidades. En diálogo con Aries, aseguraron que hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta.

Giménez explicó que en 20 de Junio viven alrededor de 40 familias, unas 200 personas, y que viajó para gestionar ayuda para un merendero y renovar documentación vinculada a la entrega de mercadería para personas vulnerables. Según detalló, unas 20 personas dejaron de recibir esa asistencia y buscan conocer los motivos de las bajas.

Sánchez planteó una situación similar en La Esperanza, donde viven unas 30 familias, entre ellas embarazadas y personas con discapacidad. Contó que presentó documentación, pero recibió un nuevo listado que debe completar en Tartagal y luego traer nuevamente a Salta. “No es fácil ir y volver”, advirtió.

Las referentes calcularon que el viaje desde Tartagal cuesta alrededor de $35.000 por persona, por lo que deben reunir unos $70.000 para venir juntas y otros $70.000 para regresar y repetir el trámite. También cuestionaron que el relevamiento no pueda realizarse directamente en territorio. “Para nosotros cuesta juntar esa plata”, expresó Sánchez.

Antes de retirarse, Giménez sostuvo que esperaban una respuesta de Asuntos Indígenas y reclamó asistencia para regresar a sus comunidades. “La verdad que hay mucha necesidad en Tartagal”, afirmó. Según relató, tampoco recibieron ayuda para los pasajes.