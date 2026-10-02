Pilcomayo: invirtieron más de $1.500 millones en obras para prevenir inundaciones

Más de $1.500 millones fueron destinados entre 2025 y este año a obras preventivas ante las crecidas del río Pilcomayo en el departamento Rivadavia, donde las tareas se concentran en comunidades expuestas a posibles inundaciones.

Entre los principales trabajos se construyeron 78 kilómetros de anillos de protección, con un movimiento de suelo superior al millón de metros cúbicos. Las defensas alcanzan a más de una decena de comunidades de la zona.

Según la información oficial, estas intervenciones permitieron que durante las últimas crecidas registradas del Pilcomayo no fuera necesario evacuar personas.

Las tareas incluyen el refuerzo y alteo de defensas, limpieza y retiro de sedimentos y trabajos para mejorar el escurrimiento del agua. También se realizaron obras de encauzamiento, reparación de canales de guarda, tapado de cárcavas y apertura de canales transversales.

Los trabajos se desarrollan en sectores cercanos a Hito 1, La Puntana, Monte Carmelo, Padre Coll, Santa María, Anselmo, La Estrella, La Gracia, Misión La Paz, Kilómetro 2 y Las Vertientes.

Además de las viviendas, las intervenciones buscan proteger infraestructura considerada esencial para las comunidades, entre ellas escuelas, puestos sanitarios, pozos profundos de agua potable y redes eléctricas.

Las obras también apuntan a preservar la transitabilidad de la ruta provincial 54 y de los caminos vecinales ante las condiciones que pueden generarse durante la temporada de crecidas.

Los trabajos son ejecutados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en coordinación con el Comité de Emergencia Climática y autoridades locales.