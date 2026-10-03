París: Caputo habló de casi US$30 mil millones en inversiones y Salta aparece entre los anuncios

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina Week realizada en París dejó anuncios de nuevas inversiones por “casi US$30.000 millones” para los próximos años. La cifra fue difundida al cierre de la visita oficial a Francia y se apoya en proyectos vinculados principalmente con energía, minería e infraestructura.

El detalle publicado por MinutoUno marca una diferencia con la estimación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien habló de US$27.000 millones en anuncios. Entre ellos aparecen US$10.000 millones de TotalEnergies en Neuquén y Tierra del Fuego, US$12.400 millones de Pluspetrol y GyP para Vaca Muerta y otros proyectos en distintas provincias.

Salta figura entre los destinos de inversión: Eramet anunció su intención de ampliar el proyecto de litio Centenario-Ratones con una inversión estimada en US$350 millones. También se mencionaron US$1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut, y US$4.000 millones de Glencore para Agua Rica, en Catamarca.

Los anuncios todavía corresponden a proyectos a desarrollar en los próximos años y, en varios casos, no se difundieron plazos definitivos ni mayores precisiones sobre cada desembolso. El propio reporte señala que parte de las compañías ya operan en el país y prevén ampliar sus inversiones bajo el RIGI.