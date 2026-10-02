Seguirá detenido el hombre acusado de colaborar con “Camboya” durante su fuga

Un hombre de 42 años continuará detenido mientras se investiga su presunta colaboración con Jonatan Jordan Peloc durante el período en que permaneció prófugo.

La medida fue dispuesta por el juez Martín Pérez a pedido del fiscal penal Pablo Rodrigo Paz, quien investiga al acusado por encubrimiento. Para solicitar que permaneciera detenido, el fiscal argumentó que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El sospechoso había sido detenido el miércoles durante un allanamiento realizado en la zona sur de la ciudad de Salta. El procedimiento formó parte de la investigación iniciada a partir de la evasión de Peloc, quien está imputado por homicidio agravado.

Uno de los puntos que analiza la Fiscalía es la adquisición de un Citroën C4. Según la hipótesis de la investigación, después de la fuga de Peloc, el hombre de 42 años habría adquirido el vehículo en el que posteriormente fue encontrado desplazándose el prófugo.

Peloc fue detenido el pasado 8 de septiembre. Para la Fiscalía, la operación vinculada al automóvil habría formado parte de la colaboración prestada por el acusado para ayudarlo a mantenerse en la clandestinidad.

Con esos elementos, el fiscal Paz solicitó que el hombre continuara detenido mientras avanza la investigación, planteo que finalmente fue aceptado por el juez.