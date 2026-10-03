Textiles en crisis: la actividad cayó más de 22% y se perdieron 28 mil empleos

La industria textil argentina atraviesa uno de sus peores momentos de los últimos años. Durante 2026, la actividad acumuló una caída interanual del 22,6%, mientras las fábricas operan con apenas 45,3% de su capacidad instalada.

El impacto también se siente en el empleo. Desde diciembre de 2023 se perdieron 28.322 puestos de trabajo formales en la cadena textil y de confecciones, y en el último año cerraron más de 500 establecimientos productivos.

La situación combina menor consumo interno, aumento de costos y mayor presión de productos importados. Noticias Argentinas recogió el testimonio de fabricantes que señalan además el avance de plataformas como Temu y Shein, con precios difíciles de igualar para la producción local.

Uno de los empresarios consultados afirmó que sus ventas cayeron 60% y describió un escenario de cierres y márgenes cada vez más reducidos. Las empresas advierten que tampoco pueden trasladar todos los aumentos de costos a los precios porque eso profundizaría aún más la caída del consumo.