Complemento Leche sube a $59.063 en octubre: cuánto se cobra con AUH y Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche que cobran titulares de la Asignación por Embarazo y de la AUH por hijos de hasta 3 años pasa en octubre a $59.063 por menor, tras la actualización del 1,66% aplicada a las asignaciones.

El detalle publicado por MinutoUno precisa que la AUH general queda en $156.588, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores: $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.

Con la retención habitual del 20% de la AUH, una familia con un hijo puede recibir $256.583,40 al sumar asignación, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar. Si se acreditan los controles sanitarios y se libera ese porcentaje, el total asciende a $287.901.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y se paga de manera automática a quienes cumplen los requisitos.