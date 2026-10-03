Complemento Leche sube a $59.063 en octubre: cuánto se cobra con AUH y Tarjeta Alimentar

El refuerzo del Plan 1000 Días aumenta 1,66%. Con AUH y Tarjeta Alimentar, el ingreso puede superar los $287 mil por hijo.
 
Argentina03/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Complemento Leche que cobran titulares de la Asignación por Embarazo y de la AUH por hijos de hasta 3 años pasa en octubre a $59.063 por menor, tras la actualización del 1,66% aplicada a las asignaciones. 

El detalle publicado por MinutoUno precisa que la AUH general queda en $156.588, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores: $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más.

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Con la retención habitual del 20% de la AUH, una familia con un hijo puede recibir $256.583,40 al sumar asignación, Complemento Leche y Tarjeta Alimentar. Si se acreditan los controles sanitarios y se libera ese porcentaje, el total asciende a $287.901.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días y se paga de manera automática a quienes cumplen los requisitos.

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