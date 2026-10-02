Padres TEA Salta celebró la prohibición de la publicidad sonora aérea

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el referente de TGD Padres TEA Salta, Luis González, se mostró conforme con la aprobación de la ordenanza que declara el cielo capitalino como “Ambiente Sonoro Protegido”, prohibiendo de esta forma la publicidad sonora aérea.

“Hace tiempo se vienen teniendo en cuenta varias políticas y ahora se plantea el tema de lo sensorial. No se trata de que ‘molesta’ a una persona, le hace daño, hay gente que realmente la pasa mal”, aseguró el referente, y completó: “El ‘vote sencillo, vote amarillo’ no va más, por suerte”.

En tanto informó que comenzaron las reuniones con distintos sectores de cara a las fiestas de fin de año y que, en ese marco, el lunes pasado celebraron un encuentro con el Secretario de Seguridad de la Provincia donde se acordó una capacitación a las fuerzas de seguridad sobre las implicancias de tratar con personas TEA.

“Es una movida que la verismo haciendo a nivel nacional. Mi hijo hoy tiene 17 años, se puede cruzar con policía en la cancha o donde sea, el tema es saber cómo actuar. Mientras más se hable más se incluye”, aseguró.

Finalmente, González resaltó la crisis que vive el sector TEA en la actualidad dado que, por los recortes libertarios, las familias están perdiendo sus apoyos terapéuticos y muchos niños y jóvenes no pueden concurrir a las escuelas sin ellos.

“Yo creo que esto se trata de un genocidio, desde el primer mega decreto siguiendo por la demonización de la persona discapacitada. Es inconcebible”, sentenció.