OSFA asumirá la atención médica de las Fuerzas Armadas y comenzará a cancelar la deuda de IOSFA

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) comenzó a asumir plenamente la atención médica del personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con sus familias, mientras el Gobierno nacional avanza con un esquema para cancelar la millonaria deuda acumulada por el antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

El pasivo heredado ronda los $200.000 millones, aunque algunas estimaciones oficiales lo ubican en torno a los $210.000 millones. La deuda con clínicas, sanatorios, droguerías y otros prestadores provocó durante los últimos meses cortes y restricciones en la atención médica de los afiliados.

Según se informó, el Tesoro Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, comenzará a aportar fondos para regularizar esas obligaciones y recomponer la red prestacional. La cancelación se realizará por etapas y mediante acuerdos con aproximadamente 2.000 prestadores y proveedores.

Entre las primeras medidas se encuentra el pago de más de 10.000 reintegros pendientes a afiliados, por un monto superior a los $5.000 millones. Las autoridades de OSFA también mantienen negociaciones con prestadores para establecer cronogramas de pago y recuperar progresivamente servicios que habían sido suspendidos por falta de cobro.

La reorganización deriva del DNU 88/2026, que dispuso la disolución de IOSFA y dividió su estructura en dos nuevas obras sociales: OSFA, destinada a las Fuerzas Armadas, y OSFFESEG, encargada de la cobertura del personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

El funcionamiento administrativo y financiero de OSFA fue reglamentado posteriormente mediante el Decreto 986/2026, publicado en el Boletín Oficial el 14 de septiembre, que estableció que su principal objetivo será garantizar la cobertura médico-asistencial y social de sus beneficiarios, con continuidad de prestaciones y sustentabilidad financiera.

La transición se produce además en medio de cambios en la conducción del organismo. Mediante la Resolución 671/2026 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre, se aceptó la renuncia de Ariel Guzmán como administrador de IOSFA y se designó en su lugar a Gonzalo Secchi, quien tendrá a su cargo el proceso de disolución y liquidación del viejo instituto.

La nueva OSFA tendrá alrededor de 325.000 afiliados correspondientes a las Fuerzas Armadas. El objetivo oficial es avanzar durante los próximos meses con la cancelación de la deuda, recuperar prestadores y normalizar una cobertura que arrastra desde hace tiempo demoras, interrupciones y reclamos de militares, retirados y sus familias.