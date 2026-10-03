Tras París, el Gobierno convocará a los gobernadores para negociar Presupuesto y acuerdos hacia 2027

El Gobierno nacional prepara para la próxima semana una serie de reuniones con gobernadores para avanzar sobre Presupuesto 2027, reforma política y posibles acuerdos electorales de cara a la próxima elección presidencial.

El Cronista reveló que la convocatoria estará encabezada por Diego Santilli y Luis Caputo, con la posibilidad de que también participe Karina Milei. La estrategia oficial busca transformar el acercamiento que dejó la Argentina Week de París en acuerdos concretos con las provincias.

Entre los gobernadores que participaron de la gira estuvo Gustavo Sáenz, junto a mandatarios de Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan y Catamarca. En La Libertad Avanza todavía no está definida la estrategia territorial para 2027 y analizan en qué provincias competirán con candidato propio y en cuáles podrían cerrar alianzas.

La negociación también tendrá impacto inmediato en el Congreso. La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión para intentar derogar el DNU 70/2023 y confía en sumar respaldo de gobernadores, entre ellos Sáenz. Mientras tanto, el oficialismo apunta a conseguir este mes avances tanto en la reforma política como en el Presupuesto.