Cinco nuevos pliegos llegaron al Senado para cubrir cargos clave en la Justicia

La Cámara de Senadores de Salta formalizó el ingreso de cinco pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos judiciales en distintos distritos de la provincia.

La novedad quedó publicada este miércoles 30 de septiembre mediante la Resolución Nº 12/2026 de la Cámara Alta.

Los candidatos son Pablo Exequiel Payo, propuesto como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Tartagal; y Carlos Alberto Salinas, para ocupar una vocalía de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán.

También ingresó el pliego de Fernando Schweitzer, para juez Civil y Comercial de Sexta Nominación del Distrito Centro, y el de Ramiro Javier Tejerina, para Defensor Oficial Penal Nº16 del mismo distrito.

La quinta postulante es María Soledad Pérez, propuesta para Defensora Oficial Civil Nº2 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Metán.

La resolución dispone que los antecedentes sean puestos a consideración de la comunidad y remitidos a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, paso previo al tratamiento de los acuerdos.