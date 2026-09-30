Milei alcanza 56% de imagen negativa y caen las expectativas sobre su gestión

El consultor político, Pedro Buttazzoni analizó el escenario electoral nacional y provincial y advirtió una caída en la imagen de Javier Milei asociada, principalmente, al deterioro de las expectativas de una parte de la sociedad.

Butazzoni explicó que la consultora Altum realizó un relevamiento nacional sobre 3.500 casos mediante una metodología híbrida, combinando encuestas online con una muestra de control presencial. “Hoy lo tenemos en 35 puntos de imagen positiva y casi 56 puntos de imagen negativa”, detalló Buttazzoni sobre el Presidente.

El consultor señaló que el diferencial negativo ronda los 20 puntos y sostuvo que el dato más significativo no pasa únicamente por la valoración presidencial, sino por el cambio en las expectativas.

“Hace un tiempo la gente decía: ‘Estamos dentro de un túnel pero hay luz al final’. Ahora empieza a caer la expectativa, hay mucha gente que deja de ver esa luz al final del túnel”, explicó.

A pesar de ese deterioro, Buttazzoni consideró que Milei todavía conserva un nivel de apoyo relevante dentro de la competencia electoral.

“Todavía se muestra competitivo porque 35, 40 no deja de ser un buen número para competir”, señaló.

Según su análisis, esa situación también está relacionada con las dificultades de la oposición nacional para consolidar una figura que concentre apoyos. Dentro del peronismo mencionó a Axel Kicillof como uno de los nombres que actualmente aparecen con mayor presencia en las mediciones.

Buttazzoni también relativizó la posibilidad de que una nueva figura ajena a las estructuras partidarias irrumpa con fuerza en el próximo proceso electoral. “Yo creo que para outsider tenemos a Milei”, afirmó, al considerar que otros nombres que comenzaron a circular todavía no logran consolidarse políticamente.

En ese sentido, planteó que el escenario comienza a exigir algo más que conocimiento público o presencia en redes sociales.

“La discusión se volvió a hacer política, ya no te sirve simplemente con ser una carita conocida, tenés que tener mensajes, tenés que tener propuestas, tenés que ser alternativa”, sostuvo.

El análisis cambió cuando la entrevista se trasladó al escenario salteño.

Según Buttazzoni, Gustavo Sáenz mantiene una imagen estable después de varios años de exposición política y continúa alrededor de los 50 puntos de valoración positiva en la provincia.

“Sáenz es una figura estable en Salta”, afirmó.

Además, aseguró que actualmente es el dirigente del oficialismo provincial con mejores registros y mayor nivel de conocimiento.

“Después de Gustavo Sáenz, que te diría que es el dirigente que mejor mide a nivel provincial, además el más conocido, es Emiliano Durand”, señaló. En el caso del intendente capitalino, Buttazzoni precisó que su valoración es particularmente alta dentro de la ciudad.

“En la ciudad está arriba de 55 puntos siempre”, aseguró.

El consultor atribuyó esos números a que Durand todavía transita los primeros años de su carrera política y sostuvo que hasta el momento tuvo poco desgaste.

“Es una figura nueva, es joven. Estamos en sus primeros tres años de gestión”, explicó.

Ya sobre el futuro electoral del oficialismo, Buttazzoni descartó por ahora una ruptura entre las dos principales figuras.

“Si Sáenz es candidato a gobernador, Emiliano va a repetir”, afirmó.

Y agregó que, si por alguna circunstancia Sáenz no pudiera o decidiera no competir, Durand aparecería naturalmente entre los nombres para sucederlo.

“Emiliano Durand, por supuesto, es casi un candidato natural a sucederlo”, sostuvo, aunque inmediatamente aclaró que no observa al intendente intentando competir políticamente contra el gobernador.

“Desde ningún punto de vista él va a intentar competirle a Gustavo Sáenz. Me parece que en eso no veo ruptura”, concluyó.