El nuevo laboratorio de agua y efluentes alcanzó un 80% de avance

La construcción del nuevo laboratorio de análisis de agua y efluentes del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) alcanzó aproximadamente un 80% de avance. El edificio está ubicado sobre avenida Bolivia y contará con equipamiento destinado a diferentes tipos de estudios.

La obra demanda una inversión provincial de $904,4 millones y tendrá una superficie cubierta cercana a los 550 metros cuadrados.

Además de los análisis de agua y efluentes, el laboratorio podrá ser utilizado para estudios vinculados con las actividades minera, agropecuaria e industrial. Según se informó, estos sectores deben acreditar determinados requisitos para la exportación de productos.

El proyecto contempla un laboratorio físico-químico de agua y efluentes, una sala para la preparación de muestras microbiológicas y sectores destinados a biología, cromatografía, esterilización y almacenamiento de sustancias.

También dispondrá de áreas para lavado y secado, recepción y archivo, droguería, gabinetes de gases y residuos peligrosos, además de oficinas, cocina y grupos sanitarios.

En el exterior se prevé un estacionamiento y una playa destinada a la carga y descarga de insumos. De acuerdo con la información oficial, el laboratorio contará con equipamiento de alta tecnología y se proyecta como un espacio de referencia para este tipo de análisis.