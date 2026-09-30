Clubes de Salta acumulan más de $1.300 millones en deudas de agua

El Gobierno de Salta dispuso un esquema de asistencia financiera para clubes deportivos y municipales que acumulan deudas por el servicio de agua potable, con obligaciones que en conjunto superan los $1.300 millones.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 616/26, publicado este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia. El instrumento alcanza a deudas con Co.S.A.ySa. devengadas hasta septiembre de 2026.

El anexo oficial consigna 108 registros correspondientes a clubes deportivos, cuyo total adeudado asciende a unos $567,6 millones. A ellos se suman otros registros vinculados a clubes e instalaciones municipales, con obligaciones superiores a $732,6 millones.

El decreto no establece que la Provincia vaya a cancelar automáticamente la totalidad de esas sumas. La asistencia podrá adoptar distintas formas: cancelación total o parcial, planes de regularización, compensaciones administrativas o condonaciones por parte de la empresa, según determine la autoridad de aplicación.

El Ministerio de Turismo y Deportes tendrá a su cargo la implementación, en coordinación con Economía, Co.S.A.ySa. y otros organismos. También podrá exigir regularización institucional, acreditación de actividad deportiva y compromisos de mantenimiento y uso social de las instalaciones.

Entre las entidades de Capital aparecen obligaciones millonarias correspondientes a distintos servicios de clubes como Mitre, Libertad y Unión Correos, entre otros.