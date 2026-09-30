Sin Ley de Tierras, alertan que extranjeros podrían avanzar sobre zonas de frontera y acuíferos

El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón cuestionó con dureza la decisión de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional había derogado la Ley de Tierras Rurales.

En Pelo y Barba por Aries, el legislador de Provincias Unidas calificó el fallo como “grave, insólito e inesperado” y advirtió que llega pocas semanas después de que el debate por la adquisición de tierras por parte de extranjeros generara rechazo político y movilizaciones sociales.

“Lo que acaba de resolver la Corte con la derogación completa de la Ley de Tierras es peor para el efecto jurídico que lo que intentaba hacer el Senado”, sostuvo Paulón.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. El máximo tribunal resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar la demanda y aclaró expresamente que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley.

Como consecuencia, vuelve a estar vigente el artículo del decreto que derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad y posesión de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras.

Paulón afirmó que la situación deja al país sin una normativa específica que establezca esos límites.

“Hoy, en Argentina, a esta hora, no hay ley que regule la tenencia de tierra vigente”, advirtió, y señaló que, bajo ese escenario, desaparecieron restricciones vinculadas con tierras rurales, zonas de frontera y otros territorios considerados estratégicos.

El legislador consideró que el Congreso debe reaccionar por dos vías. La primera, según explicó, es impulsar una nueva movilización social contra la medida. La segunda es avanzar en Diputados con el rechazo al DNU 70. “Tenemos que trabajar en el Congreso para lograr rechazar el DNU 70”, afirmó.

Paulón recordó que el decreto ya había sido rechazado por el Senado y sostuvo que la Cámara baja debería avanzar en el mismo sentido.

“Hoy lo estamos volviendo a presentar. Vamos a llamar a una sesión especial”, anticipó.

Para el diputado, existen actualmente dos caminos legislativos posibles: sancionar una nueva Ley de Tierras o rechazar el DNU 70 para que caiga el artículo que derogó la normativa anterior.

“O votamos una nueva Ley de Tierras o rechazamos el DNU 70 para que caiga ese artículo y finalmente vuelva a estar restituida y en plena vigencia la ley”, explicó.

Entre ambas alternativas, Paulón consideró que la derogación del decreto es actualmente la vía más directa, aunque reconoció que ninguna de las opciones resulta sencilla.

“Las dos son difíciles, pero creo que en defensa del sistema democrático y republicano el Congreso debiera avanzar rápidamente en la derogación del DNU 70”, sostuvo.

También reclamó que la discusión vuelva a tener expresión en las calles y recordó la presión social que había acompañado el debate parlamentario semanas atrás. Según planteó, las movilizaciones fueron uno de los factores que incidieron para que el Senado excluyera el capítulo referido a tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“Si nosotros no nos movilizamos, no mostramos que desde los ámbitos de la política estamos dispuestos a avanzar en el tema y la sociedad civil tampoco se moviliza, va a ser muy difícil que logremos revertir esta medida”, afirmó.

Paulón insistió en vincular la regulación de la propiedad rural con la discusión sobre soberanía nacional.

“Hoy no hay Ley de Tierras ni ley que regule la tenencia de la tierra en Argentina”, señaló, y concluyó: “La defensa de la integridad territorial se defiende defendiendo la tenencia de la tierra”.