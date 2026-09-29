Caso francesas: rechazaron el pedido de sobreseimiento de 16 policías por apremios

La causa por presuntos apremios ilegales contra 16 policías, vinculada a la investigación del doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, continuará su trámite luego de que el Tribunal rechazara hoy el planteo de insubsistencia de la acción penal por el transcurso de “plazo razonable”.

La resolución se dio en una audiencia en la que intervino la Unidad Fiscal integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Paz y Daniel Espilocín. El Tribunal estuvo presidido por el juez Leonardo Feans e integrado por el juez Eduardo Sángari y la jueza Gabriela González.

Una demora atribuida a los tiempos procesales

El principal argumento al que acuden las defensas de los policías acusados, en su mayoría ya retirados; es el transcurso del tiempo para la realización del juicio. Sin embargo, los magistrados sostuvieron que no se configuró una vulneración del derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable. Reconocieron que el proceso lleva tiempo y la relacionaron a “su complejidad” y aseguraron que esa duración obedece a los tiempos procesales. En ese sentido, indicaron que las defensas presentaron numerosos recursos y planteos que, aunque forman parte del legítimo ejercicio del derecho de defensa, generaron suspensiones y contribuyeron a extender los tiempos del proceso.

El Tribunal también destacó que el expediente mantuvo actividad y remarcó que la audiencia en trámite se originó por impulso del Ministerio Público Fiscal, que el 29 de mayo de 2026 solicitó avanzar hacia el juicio.

Tras conocer la resolución, las defensas anunciaron que presentarán un recurso contra el rechazo del sobreseimiento. El fiscal Espilocín sostuvo que esa decisión no debía impedir la continuidad de la audiencia y pidió avanzar en el mismo acto con el tratamiento de la prueba, como paso previo al juicio oral. Señaló que la Fiscalía reconoce el derecho a recurrir, pero que ello no debía frenar el proceso, en línea con lo recomendado antes por el Tribunal de Impugnación.

Sin embargo, el Tribunal entendió que el recurso tiene efecto suspensivo, por lo que primero deberá resolverse esa impugnación. Luego, según lo que determine el tribunal que intervenga, se definirá cómo continuará el proceso y cuándo se retomará el segundo tramo de la audiencia, destinado al tratamiento de la prueba para el eventual debate oral.

Lo que había planteado la defensa

La decisión llegó tras el cuarto intermedio dispuesto en la audiencia anterior. Allí, Nicolás Vedia, abogado de 12 de los 16 imputados, había sostenido que el plazo máximo para llegar a juicio se cumplió en 2025 sin que se fijara fecha de debate, ya que, según explicó, una vez elevada la causa a juicio el plazo es de dos años, con una prórroga posible de un año más a pedido del fiscal. En diálogo con Aries atribuyó la demora al Tribunal que intervino en su momento y recordó que pasaron varios jueces por la causa: "Ya lleva 15 años este proceso", señaló.

Vedia también argumentó que la mayoría de sus defendidos "están retirados" y "ya no son funcionarios públicos", y aseguró que siempre estuvieron a disposición de la Justicia. Explicó que en aquel momento trabajaban en la Brigada de Investigaciones y que no tenían incidencia en la investigación del doble crimen por no pertenecer al área de Homicidios.

Además, sostuvo que Gustavo Lasi, condenado a prisión perpetua por el doble femicidio, denunció "para justificar" el hecho y que busca usar a los policías "de escudo".

Vilte en Salta

Comparecieron a la audiencia los 16 acusados: Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez, Rodrigo Emmanuel Bautista y Ferraoti.

También se presentaron quienes denunciarons er víctimas de las torturas, Gustavo Lasi, Francisco Ariel Tejada y Daniel Octavio Vilte Laxi, quién se encontraba residiendo en Buenos Aires.