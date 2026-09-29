Gimnasia y Tiro tendrá dos clásicos norteños y podrá contar con sus hinchas en la ruta

Gimnasia y Tiro tendrá por delante una seguidilla de dos partidos de alto voltaje en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional. El conjunto salteño deberá salir a la ruta para afrontar dos clásicos del fútbol del norte argentino y, en ambos casos, podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas.

El primer desafío será ante San Martín de Tucumán, por la fecha 32. El encuentro se disputará el domingo 4 de octubre desde las 18:30, en el estadio La Ciudadela. La programación ya fue confirmada y el Albo buscará continuar por la senda del triunfo después de su última presentación.

Una semana más tarde llegará otro compromiso especial. Por la fecha 33, Gimnasia y Tiro visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, el domingo 11 de octubre, 16 hs . El partido tendrá nuevamente presencia de ambas parcialidades, una situación que le permitirá a los simpatizantes salteños viajar y acompañar al equipo.

Para este clásico, la parcialidad de Gimnasia y Tiro tendría a disposición 2.000 localidades. El encuentro marcará además el regreso de los hinchas del Albo al estadio jujeño para un partido de estas características.

El Albo llega en zona de Reducido

Gimnasia y Tiro llega a estos dos clásicos con la confianza renovada después de haber conseguido una victoria importante en el Gigante del Norte. En la fecha 31, el equipo salteño derrotó 1-0 a Atlético de Rafaela, con gol de Juan Capano, y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones en la tabla.

Con ese triunfo, el Albo alcanzó los 48 puntos y se ubicó en el quinto lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

El equipo salteño buscará ahora trasladar ese buen momento a la ruta. Primero tendrá una parada exigente en Tucumán y posteriormente deberá viajar a Jujuy, en dos partidos que pueden resultar determinantes para sus aspiraciones de terminar la fase regular entre los protagonistas.

San Martín llega después de un empate con sabor amargo

El Santo tucumano llegará al enfrentamiento con Gimnasia y Tiro después de haber empatado 2-2 ante Gimnasia de Jujuy, en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 31.

San Martín ganaba 2-0 al término del primer tiempo gracias a un doblete de Mauro Verón, pero el local reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad con los goles de Abel Argañaraz y Octavio Bianchi.

El encuentro terminó además con polémica, ya que al conjunto tucumano le anularon un gol en los minutos finales. Después del partido fueron expulsados Diego Diellos y Matías Ignacio García, por lo que el Santo presentó un descargo ante el Tribunal Disciplinario de AFA.

Dos clásicos, dos viajes y la gente del Albo

La agenda de Gimnasia y Tiro quedó marcada: San Martín de Tucumán el domingo 4 de octubre y Gimnasia de Jujuy el domingo 11.

Serán dos clásicos consecutivos fuera de Salta, pero con una diferencia que entusiasma a la hinchada: el Albo podrá viajar acompañado por su gente.

En un tramo decisivo de la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro buscará sumar en dos escenarios complicados y sostener su lugar entre los equipos que pelean por ingresar al Reducido. El desafío será grande, pero esta vez el equipo salteño no estará solo en la ruta.