Ley de Soberanía: reclaman tratar Malvinas por separado

El diputado nacional, por Santa Fe, Esteban Paulón cuestionó el contenido de la denominada Ley de Soberanía Nacional y reclamó que el Congreso separe el capítulo referido a Malvinas del resto de las disposiciones vinculadas con seguridad nacional.

En Pelo y Barba por Aries, el legislador sostuvo que la iniciativa contiene dos debates distintos y consideró que la discusión sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas debería tener un tratamiento propio.

“Si hay real voluntad de discutir en términos de soberanía y de la defensa de nuestro derecho soberano sobre Malvinas, lo que corresponde es dividir la ley”, afirmó. Paulón explicó que, según su lectura del proyecto, los primeros artículos incorporan sanciones y modificaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área de Malvinas.

Mencionó específicamente la explotación hidrocarburífera y pesquera y sostuvo que ese capítulo puede ser tratado con rapidez.

“Malvinas podemos tratarlo rápidamente”, afirmó.

El diputado cuestionó, en cambio, la segunda parte de la iniciativa, donde se propone la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y otras modificaciones vinculadas con las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Según advirtió, ese capítulo habilitaría la creación de “teatros de operaciones” y ampliaría la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

Paulón sostuvo que esas reformas deben discutirse de manera independiente y no quedar asociadas automáticamente a la cuestión Malvinas. “Del artículo 41 en adelante se tiene que discutir aparte, no tiene nada que ver con Malvinas”, señaló.

El legislador también expresó reparos sobre la concentración de facultades en el Consejo Nacional de Seguridad previsto en el proyecto y cuestionó el enfoque del Gobierno respecto de las amenazas a la seguridad nacional.

“Tenemos que poner un poco de mesura en ese debate”, afirmó.

Para Paulón, el Congreso debería separar las dos cuestiones: avanzar con las herramientas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y abrir posteriormente una discusión específica sobre eventuales cambios en materia de seguridad nacional.

“Hay que dar un debate en serio. Separemos Malvinas y después discutamos lo que creamos que puede ser importante para mejorar las condiciones de la seguridad nacional”, concluyó.