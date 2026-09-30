Proponen a Ángel Cancinos para integrar la Auditoría General de Salta

La Cámara de Senadores formalizó el ingreso de la propuesta para designar al contador Ángel Javier Cancinos como integrante de la Auditoría General de la Provincia.

La presentación fue oficializada mediante la Resolución Nº 13/2026, publicada este miércoles 30 de septiembre en el Boletín Oficial de Salta.

La postulación fue remitida por la Comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados y corresponde a la representación del bloque Todos por Salta.

El expediente deberá ahora atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye su tratamiento en la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones.

La Auditoría General es el órgano externo encargado de controlar la gestión económico-financiera de la administración provincial y de otros organismos alcanzados por la normativa.