Milei inicia su agenda en París acompañado por Sáenz y expondrá ante IDEA desde Francia



El presidente Javier Milei inicia este miércoles su agenda oficial en París, donde encabezará una nueva edición de la Argentina Week, el encuentro con el que el Gobierno buscará promover inversiones y presentar oportunidades de negocios en sectores estratégicos de la economía argentina.

La actividad se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y contempla reuniones con empresarios, organismos internacionales y representantes de sectores vinculados con energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

Milei arribó acompañado por una amplia comitiva política y empresarial en la que también se encuentra el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El mandatario salteño integra el grupo de gobernadores invitados por la Casa Rosada para participar del foro y mantener encuentros con potenciales inversores.

Además de Sáenz, viajaron mandatarios de Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Corrientes, Catamarca, Río Negro, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Chubut, entre otros distritos.

La presencia de los gobernadores le suma un componente político a una gira planteada principalmente en términos económicos. La Casa Rosada también busca aprovechar el viaje para mantener conversaciones con mandatarios provinciales en momentos en que necesita apoyos para avanzar con su agenda legislativa, entre ellos el Presupuesto 2027 y la discusión por las PASO.

Uno de los principales objetivos de la Argentina Week será mostrar oportunidades de inversión ante empresarios europeos. Está prevista la participación de compañías internacionales vinculadas con energía, minería, industria y tecnología, mientras que varias de las provincias que forman parte de la comitiva buscarán promocionar sus propios proyectos productivos.

Para Salta, la agenda tiene especial interés por el capítulo minero. La provincia integra, junto con Jujuy y Catamarca, una de las regiones que busca atraer capitales vinculados con el desarrollo del litio y otros minerales estratégicos.

Durante su permanencia en Francia, Milei también tiene previsto mantener una reunión con el presidente Emmanuel Macron. El encuentro forma parte de la agenda bilateral y económica preparada alrededor de la Argentina Week.

En paralelo, el mandatario argentino participará desde París del Coloquio de IDEA, uno de los principales encuentros empresariales del país.

La visita a Francia constituye la segunda edición internacional de Argentina Week durante este año, después de la realizada en marzo en Nueva York, y el Gobierno apunta ahora a que la gira europea pueda traducirse en anuncios concretos de inversión.