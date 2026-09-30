Por reparaciones en Deán Funes, SAETA desvía seis líneas

SAETA informó modificaciones temporales en el recorrido de seis líneas de colectivos debido a los trabajos que se realizan sobre calle Deán Funes, en el centro de la ciudad.

La medida alcanza a las líneas 1A, 1C, 4A, 4B, 4C y 6B, que mientras duren las tareas deberán abandonar momentáneamente su traza habitual.

De acuerdo con el esquema comunicado por la empresa, las unidades circularán por Deán Funes, Santiago del Estero y avenida Bicentenario, desde donde retomarán sus recorridos habituales.

Además, para los pasajeros afectados por la modificación se habilitó una parada provisoria en Santiago del Estero y Pueyrredón.

Los desvíos se aplican mientras avanzan las reparaciones en el sector de Deán Funes, donde se trabaja sobre la calzada tras detectarse una rotura vinculada a la red cloacal.

La intervención también obliga a mantener restricciones para el tránsito particular en la zona, por lo que se recomienda prever demoras durante las horas de mayor circulación.

Por el momento, no se informó hasta cuándo permanecerán vigentes los desvíos, que quedarán sujetos al avance de las tareas.