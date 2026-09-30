Hundimiento en Deán Funes: reparan un sector del Corredor de la Fe

Un sector de calle Deán Funes, entre España y Caseros, permanece intervenido luego de que cediera parte del pavimento a raíz de una rotura en la red cloacal.

Según se informó en Pelo y Barba por Aries, la obra del Corredor de la Fe finalizó en noviembre del año pasado y todavía se encuentra dentro del período de garantía, por lo que las reparaciones se realizan bajo ese régimen.

Desde hacía algunas semanas se advertía una hendidura en la calzada y durante la tarde del martes el sector terminó cediendo. Para avanzar con la reparación fue necesario remover parte del adoquinado y excavar sobre la traza afectada.

Los trabajos se coordinan junto a Aguas del Norte, debido a que el origen del inconveniente está vinculado a un desagüe pluvial, pero se aclara que no es una obra de la empresa.

Las tareas estaban previstas durante la noche, pero la lluvia obligó a interrumpirlas, por lo que continuarán a lo largo de este miércoles.

La intervención también genera complicaciones en el tránsito del microcentro. El corte se realiza desde avenida Belgrano y se registraron demoras en el sector, especialmente sobre España y Deán Funes.

Por el momento no se informó cuánto tiempo demandará la reparación ni cuándo quedará completamente normalizada la circulación.